Китай массово закрывает вредные заводы

В одной из провинций уже избавились от 440 предприятий, работа которых причиняет сильный ущерб окружающей среде. Большинство производств снесли в первый же день кампании. Чтобы избавиться от старых зданий, использовалась крупная строительная техника, а для самых больших строений применили взрывчатку.

Власти уверены — закрытие такого числа перерабатывающих заводов не повлияет на обеспечение страны углем и другим топливом, так как речь идет в первую очередь о "плохо организованных и несовременных" предприятиях, отмечает телеканал "Россия 24".