Не платят долги банкам уже 7 млн россиян

В России 7 миллионов заемщиков не выплачивают банкам долги. С таким заявлением выступил финансовый омбудсмен Павел Медведев . Его слова передает агентство Прайм

«… тревога, связанная с нарастанием проблем на рынке заимствований физлиц, растет. По последним данным уже 7 миллионов россиян банально не платят свои долги», - заявил Медведев.

Медведев предположил, что в ближайшее время Госдума примет законопроект, разрешающий заемщикам платить штрафы за просроченные потребительские кредиты в последнюю очередь. Однако, по мнению омбудсмена, банки все равно будут обходить юридические препятствия и продолжат взимать с людей крупные суммы.

«… де-факто ничего не работает - законы существуют сами по себе, а ситуация ухудшается», - добавил Медведев.