Главные события у вас в почте
Не платят долги банкам уже 7 млн россиян
В России 7 миллионов заемщиков не выплачивают банкам долги. С таким заявлением выступил финансовый омбудсмен Павел Медведев. Его слова передает агентство Прайм.
«… тревога, связанная с нарастанием проблем на рынке заимствований физлиц, растет. По последним данным уже 7 миллионов россиян банально не платят свои долги», - заявил Медведев.
Медведев предположил, что в ближайшее время Госдума примет законопроект, разрешающий заемщикам платить штрафы за просроченные потребительские кредиты в последнюю очередь. Однако, по мнению омбудсмена, банки все равно будут обходить юридические препятствия и продолжат взимать с людей крупные суммы.
«… де-факто ничего не работает - законы существуют сами по себе, а ситуация ухудшается», - добавил Медведев.
По словам чиновника, стоимость кредита зачастую «стремится к бесконечности». Банки идут на различные ухищрение такие, как, например, предложения «починить» плохую кредитную историю, взяв в долг определенную сумму. В итоге клиент выплачивает около 35% годовых с суммы долга и не может вернут страховую премию, так как деньги уходят на погашение дополнительных комиссий. Медведев уверен, что для исполнения закона необходимо предусматривать его мониторинг. «Самым неприятным» финансовый омбудсмен назвал то, что руководство Центрального банка уверено, что вводимые им регулирующие механизмы действительно работают. Медведев призвал создать условия, при которых полная стоимость кредита включала бы все затраты без дополнительных трат.
Оставить комментарий