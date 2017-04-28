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Пенсионный фонд Украины предложили пополнить, разрешив проституцию, казино и марихуану

На Украине предложили легализовать проституцию, казино и марихуану
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На Украине предложили легализовать проституцию и выращивание марихуаны. С такой инициативой выступила генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова. Ее слова передает ТАСС.
«Можно найти компенсаторы в детенизации экономики, например, в легализации тех видов деятельности, которые не легализованы и которые не дают дохода в бюджет. Я имею в виду, может и провокационно, и проституток, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны», - заявила Третьякова.
В сентябре 2015 года на Украине уже пытались легализовать проституцию. В Верховной Раде тогда был зарегистрирован законопроект «О регулировании проституции и деятельности секс-заведений». Согласно проекту, государство должно было «принимать меры повышения имиджа труда проституток». Впрочем, до голосования законопроект так и не дошел. В ноябре 2015 года с идеей легализации игорного бизнеса в четырех- и пятизвездочных отелях Украины выступал экс-министр экономики и торговли Айварас Абромавичус.
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