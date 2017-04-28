Пенсионный фонд Украины предложили пополнить, разрешив проституцию, казино и марихуану

На Украине предложили легализовать проституцию и выращивание марихуаны. С такой инициативой выступила генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова. Ее слова передает ТАСС

«Можно найти компенсаторы в детенизации экономики, например, в легализации тех видов деятельности, которые не легализованы и которые не дают дохода в бюджет. Я имею в виду, может и провокационно, и проституток, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны», - заявила Третьякова.