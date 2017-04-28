В ООН назвали самый «страдающий» от санкций российский регион

Крым назван самым пострадавшим от антироссийских санкций регионом. С таким заявлением выступил специальный докладчик Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Идрис Джазаири. Его слова передает РИА Новости

«Они (россияне – прим. Рамблер) не должны коллективно платить цену за то, что является сложным политическим кризисом, на который они не могут повлиять. Их страдания также не могут служить аргументом в разрешении политических разногласий», — заявил Джазаири.

Джазаири добавил, что ограничительные меры являются сдерживающим фактором для международного сообщества предпринимателей. По словам спецдокладчика, санкции наибольший урон наносят по социально уязвимым слоям российского общества, которые не имеют отношения к политическому кризису. Джазаири добавил, что за три года существования антироссийских санкций Москва потеряла 52-55 миллиардов долларов, тогда как страны Запада - порядка 100 миллиардов долларов. Чиновник назвал ограничительные меры неэффективными.

24-28 апреля Идрис Джазаири посетил с официальным визитом Россию. Спецдокладчик ООН провел встречи с представителями правительства и гражданского общества, провел переговоры с представителями бизнес кругов и дипломатами в Москве. Джазаири добавил, что готов посетить Крым. Доклад о ситуации в России Джазаири представит в сентябре 2017 года на сессии Совета ООН по правам человека.