Прогноз россиян: доллар будет стоить 58 руб. в 2018 году

Россияне ожидают, что стоимость доллара в 2018 году составит 58 рублей. Об этом сообщает портал «Вести. Экономика» со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Мнение граждан относительно курса российской валюты сильно отличается от прогноза правительства. По данным министерства экономического развития, среднегодовой курс доллара в 2018 году составит 69,8 рублей, в 2017 – 67,5 рублей за доллар. В то же время результаты соцопросов показали, что в краткосрочной перспективе россияне ожидают незначительного ослабления рубля по отношению к валюте.