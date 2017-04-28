Член совета директоров "Сибура" Кирилл Шамалов снизил долю в компании до 3,9%, говорится в сообщении компании.

"ООО "Траст" приобрело 17% акций компании у ООО "Яуза 12", а также увеличило до 99,9% свою долю в уставном капитале ООО "ОлеФинИнвест" (далее — ОФИ), которому принадлежит 34,08% акций компании", — заявили в "Сибуре". По данным "Интерфакс-СПАРК" 100% ООО "Яуза" принадлежит Кириллу Шамалову. После отчуждения акций "Сибура", Шамалов покинет список российских миллиардеров по версии Forbes.

Другой совладелец "Сибура" - бизнесмен Геннадий Тимченко - также вышел из состава участников "ОлеФинИнвест", получив свой пакет акций компании в прямое владение и увеличив его на 2,7 процентных пункта, говорится в сообщении.