Прогноз россиян: доллар будет стоить 58 руб в 2018 г

Прогнозы россиян по стоимости американской валюты через год отличаются от оценок правительства. Граждане ожидают доллар по 58 руб., а правительство – по 69,8 руб.

Минэкономразвития в апреле обновил макропрогноз: по новой оценке, в 2018 г. средний курс доллара составит 69,8 руб., в 2017 г. - 67,5 руб. за доллар.

Прогнозы россиян относительно стоимости американской валюты в апреле, по отношению к марту, изменились незначительно: граждане, давшие свой прогноз на три месяца/год вперед, в марте называли цену в 60 руб., в апреле – 59 руб. (через 3 месяца) и 59 руб. и 58 руб. (через год).

Таким образом, в краткосрочной перспективе россияне ожидают некоторого падения курса рубля к доллару.

Официальный курс Центробанка на 28 апреля составлял 57 руб. за доллар.

Год назад россияне точно спрогнозировали стоимость американской валюты весной 2017 г. Именно тогда прогноз населения по курсу рубля "через год" (т. е. на февраль-март 2017 г.) внезапно обрушился с 75 руб. до 55 руб. за доллар. При этом фактический курс в эти месяцы был 77 руб. и 68 руб. соответственно.