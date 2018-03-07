На Украине начался арест активов «Газпрома»

Власти Украины приступили к аресту активов «Газпрома» на территории страны за невыполнение вердикта Стокгольмского арбитражного суда и нарушение монопольного законодательства Украины. Об этом сообщается на сайте правительства Украины

Исполнительное производство по делу ведет Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.

В перечень активов, подвергшихся аресту, попало имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги ОАО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и АО «Газтранзит», говорится в сообщении.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что за «невыполнение обязательств» «Газпром» понесет «жесткую ответственность».