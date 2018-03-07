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На Украине начался арест активов «Газпрома»
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На Украине начался арест активов «Газпрома» 

Рамблер 4 часа назад
Власти Украины приступили к аресту активов «Газпрома» на территории страны за невыполнение вердикта Стокгольмского арбитражного суда и нарушение монопольного законодательства Украины. Об этом сообщается на сайте правительства Украины.
Исполнительное производство по делу ведет Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.
В перечень активов, подвергшихся аресту, попало имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги ОАО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и АО «Газтранзит», говорится в сообщении.
>> Киев готовится к аресту зарубежных активов "Газпрома"
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что за «невыполнение обязательств» «Газпром» понесет «жесткую ответственность».
 Ещё 12 источников 
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