Порошенко: конфискованные у Януковича деньги пойдут на восстановление армии

Конфискованные у бывшего президента Украины Виктора Януковича деньги пойдут на восстановление украинской армии. Об этом на своей странице в Twitter написал президент Украины Петр Порошенко.

«Деньги, украденные режимом Януковича, пойдут на восстановление боеспособности украинской армии», — написал Порошенко.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщало, что суд последней инстанции разрешил конфискацию арестованных денежных средств в размере $1,5 млрд рублей, принадлежащих экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его окружению.

Государственная служба финансового мониторинга Украины в конце 2015 года заблокировала на счетах лиц, связанных с Януковичем, порядка $1,5 млрд.