Сбербанк снижает ставки по потребкредитам

С понедельника, 1 мая, Сбербанк снижает ставки для своих клиентов по всем потребительским кредитам до 4 процентных пунктов. Об этом сообщается на официальном сайте кредитной организации.

«С 1 мая Сбербанк снижает процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов. Снижение составляет до 4 п.п. от действующих на текущий момент ставок», - указано в сообщении пресс-службы Сбербанка.

В банке пояснили, что данное решение было принято в связи "с восстановлением рынка потребительского кредитования", а также со снижением ключевой ставки Банка России до 9,75%.

Отмечается, что в апреле 2017 года организация почти в два раза подняла максимальную сумму по потребительским кредитам.

«И теперь (Сбербанк) выводит процентные ставки на уровень, который ощутимо ниже докризисного уровня», - отмечают представители банка.

С 1 мая минимальная ставка по кредиту для клиентов банка составит 12,9% годовых, а максимальная - 17%.