В РФ изменится порядок погашения кредитов

Россиянам могут разрешить оплачивать штрафы за просроченные кредиты в самую последнюю очередь. Об этом сообщает «Российская газета»

По данным ведомства, действующий порядок оплаты по кредиту ставит граждан в невыгодное положение по сравнению с российскими предпринимателями, которые оплачивают неустойки не ранее погашения основного долга и процентов.

Граждане же сначала обязаны выплатить задолженность по процентам и основному долгу, неустойку, а после проценты и сумму основного долга за текущий период.

«В теории для заемщиков новый порядок будет выгоднее, так как им будет проще гасить сначала основной долг, чтобы на него не начисляли дополнительные штрафы и пени. Мы сталкивались с ситуациями, когда суммы процентов и штрафов зачастую превышали сумму основного долга», - рассказал директор по развитию продуктов ОКБ Александр Ахломов

Но для банков, по мнению экспертов, новая схема может быть не очень выгодной, так как организации используют штрафы в качестве «своеобразной мотивации», чтобы заставить клиентов вовремя вносить платежи.