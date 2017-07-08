Путин положительно оценил поставки газа из США в Европу

Президент России Владимир Путин одобрил возможные поставки США сжиженного природного газа в Европу. По его словам, это стало бы проявлением «здоровой конкуренции, которая всем идёт на пользу».

«Я оцениваю это в высшей степени положительно, потому что здоровая конкуренция всем идёт на пользу. Мы за открытый рынок, за здоровую конкуренцию», — рассказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции по итогам G20.

Он отметил, что поддержал выступление США за открытую и чистую конкуренцию.

«Нас это вполне устраивает, потому что на сегодняшний день, если это будет так — открытая и честная конкуренция, неангажированная политикой и без использования каких-то политических ресурсов, то нас это вполне устраивает», — заявил президент.

Он также добавил, что у российской стороны «нет никаких сомнений в наличии абсолютного конкурентного преимущества».

«Любой специалист вам это скажет: себестоимость производства и доставки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Россию гораздо выше, чем наш СПГ, и не сопоставим по стоимости с трубным российским природным газом», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что личные взаимоотношения с президентом США Дональдом Трампом установлены.

RT ведёт текстовую трансляцию G20.