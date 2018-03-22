Реформы Путина обойдутся в 20,5 трлн рублей

Москва , 22 марта — «Вести. Экономика». Реализация экономических реформ, которые были анонсированы президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному собранию, обойдется в 20,5 трлн рублей с 2018 по 2024 год, согласно подсчетам экономистов Росбанка

Из этой суммы 8,4 трлн рублей необходимо потратить на развитие социальной и транспортной инфраструктуры, 5,2 трлн — на повышение качества здравоохранения, 3,6 трлн — на совершенствование образования и 3,4 трлн — на улучшение демографии, согласно оценке специалистов Росбанка.

Как утверждают экономисты, такое финансирование удастся обеспечить только если расходы консолидированного бюджета снизятся с 34% от ВВП. Затраты получится покрыть за счет бюджетного маневра, состоящего из нескольких элементов.

В первую очередь, по подсчетам экономистов, необходимо сократить социальные расходы на 7,8 трлн рублей а шесть лет, на 6 трлн рублей сократить расходы на оборону, увеличить доходы на 4 трлн рублей и ослабить бюджетное правило, которое позволит высвободить остающиеся 2,7 трлн рублей (450 млрд ежегодно).

Бюджетное правило, которое сейчас действует, устанавливает пороговую цену нефти в $40 за баррель в реальном выражении (индексируется на 2% ежегодно): доходы от нефти дороже этого уровня сберегаются в резервах и не могут направляться на текущие бюджетные расходы.