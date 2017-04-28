Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского банка "Сибэс". Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 28 апреля 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк "СИБЭС" (акционерное общество) Банк "СИБЭС" (АО)", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе Центробанка, по величине активов кредитная организация на 01.04.2017 занимала 352 место в банковской системе России. Таким образом, банк не оказывал существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Омской области.

"В деятельности банка установлено проведение "фиктивных" операций по замене активов, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и реального финансового положения банка", - рассказали в ЦБ.

В настоящий момент в банке назначена временная администрация.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у московского банка "Образование".