ЦБ отозвал лицензии у трех банков

Причиной решения регулятора во всех случаях стали нарушения законодательства, которые допустили все три организации.

Из трех банков только "СИБЭС" и "Владпромбанк" были участниками системы страхования вкладов. На момент отзыва лицензии они располагались на 352-м и 287-м месте банковской системы страны соответственно. "Международный строительный банк" заниал 423-ю строчку рейтинга.

"СИБЭС"

В ЦБ отметили, что омский банк "СИБЭС" выбрал крайне рискованную кредитную политику. Компания, в частности, рефинансировал задолженности физических лиц и проводил "схемные" сделки с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам.

Кроме того, ревизоры выяснили, что банк занимался "фиктивными" операциями по замене активов, чтобы скрыть недостачу денег в своей кассе.

"Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения", — отметили в регуляторе.

ЦБ также пообещал направить в Следственный комитет материалы проверок, которые выявили факты предоставления недостоверных отчетов.

"Владпромбанк"

В свою очередь, "Владпромбанк" попал в поле зрения регулятора из-за сомнительных операций клиентов. Подозрение вызвали, в частности, транзакции по счетам компаний, занимающихся сделками с драгоценными металлами.

В ЦБ отметили, что не раз применяли в отношении "Владпромбанка" ограничительные меры, однако руководство и собственники организации не предприняли попыток наладить работу компании.

"Международный строительный банк"

"Международный строительный банк" поплатился лицензией за рискованную кредитную политику — компания кредитовала компании с признаками "отсутствия реальной хозяйственной деятельности".

Кроме того, регулятор обвинил банк в выводе активов, что вредило интересам кредиторов, а также в проведении "схемных" операций, призванных скрыть реальный уровень кредитного риска.

О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>