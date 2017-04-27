В Минэнерго объяснили рост тарифов на электричество ситуацией вокруг Крыма

В Министерстве энергетики России опровергли наличие связи между предложением повысить тариф на электроэнергию и началом гуманитарных поставок в непризнанную Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом представитель пресс-службы ведомства Павел Федоров заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» в четверг, 27 апреля, комментируя публикацию в газете «Коммерсантъ».

По словам Федорова, вопрос повышения тарифа на электроэнергию обсуждается давно, и это абсолютно не связано с ЛНР или ДНР. При этом он подчеркнул, что в документе, на который ссылается газета, действительно, содержатся «предложения Минэнерго по внесению изменений в договор присоединения к торговой системе оптового рынка, которые продиктованы изменением режимов работы энергосистемы».

Однако, как отметил Федоров, это связано с ситуацией вокруг Крыма. С декабря 2015 года после прекращения поставок электрической энергии с Украины обеспечение полуострова электроэнергией осуществляется из энергосистемы европейской части России, пояснил он.

«В настоящее время осуществляется предэксплуатационное обслуживание объектов Энергомоста Краснодарский край — полуостров Крым. В этой связи назрела необходимость внести корректировки в порядок расчета ставки тарифа», — пояснил он. По этой причине Минэнерго и выступило с предложением ввести коэффициент 1,1203.

Ранее 27 апреля «Коммерсантъ» опубликовал статью, в которой со ссылкой на источники в Минэнерго и сетевом комплексе утверждалось, что гуманитарные поставки электроэнергии из России в непризнанную Луганскую народную республику будут списаны на потери Федеральной сетевой компании (ФСК).

По данным издания, рост потерь ФСК впоследствии компенсируют повышающим коэффициентом в формуле расчета тарифа. Сейчас единая ставка для Единой энергосистемы России составляет 319 рублей/МВт в час.