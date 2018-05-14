ЦБ РФ привлек в качестве санатора «Роскосмос» для финансового оздоровления Фондсервисбанка

План участия предусматривает увеличение уставного капитала банка за счет средств „Роскосмоса“ и дальнейшее развитие Фондсервисбанка в качестве кредитной организации, обеспечивающей значительную часть потребностей госкорпорации и ее организаций в банковском обслуживании, также отмечает регулятор.

По мнению ЦБ, реализация этих мер позволит создать дополнительные условия для финансового оздоровления банка и восстановления его деятельности в качестве универсальной кредитной организации, соблюдающей все установленные регулятором обязательные требования.