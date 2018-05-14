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ЦБ РФ привлек в качестве санатора «Роскосмос» для финансового оздоровления Фондсервисбанка
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ЦБ РФ привлек в качестве санатора «Роскосмос» для финансового оздоровления Фондсервисбанка 

Прайм 10 часов назад
Банк России привлек "Роскосмос" в качестве санатора в рамках мер финансового оздоровления Фондсервисбанка, сообщает регулятор в понедельник. «Банк России утвердил изменения в план участия государственной корпорации „Агентство по страхованию вкладов“ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка акционерное общество „Фондсервисбанк“. К санации банка в качестве инвестора привлечена государственная корпорация по космической деятельности „Роскосмос“, — говорится в сообщении.
План участия предусматривает увеличение уставного капитала банка за счет средств „Роскосмоса“ и дальнейшее развитие Фондсервисбанка в качестве кредитной организации, обеспечивающей значительную часть потребностей госкорпорации и ее организаций в банковском обслуживании, также отмечает регулятор.
По мнению ЦБ, реализация этих мер позволит создать дополнительные условия для финансового оздоровления банка и восстановления его деятельности в качестве универсальной кредитной организации, соблюдающей все установленные регулятором обязательные требования.
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