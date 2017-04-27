Офшор Вороненкова получил его бывший тесть

Издание утверждает, что эта компания была зарегистрирована на Виргинских островах в 2009 году, а «стоимость ее имущества и размер счетов тщательно скрывались». Life называет Плотникова тестем Вороненкова, потому что первая жена депутата - Юлия Вороненкова – до замужества носила фамилию Плотникова.

Вороненков был убит 23 марта возле гостиницы «Премьер-палас» в центре Киева. В экс-депутата выстрелили, когда он выходил из отеля вместе с охранником. Вороненков погиб, а охранник и нападавший ранили друг друга. Убийца позже скончался в больнице.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко назвал это убийство заказным. В Госдуме заявили, что к преступлению причастны украинские спецслужбы.

Предполагаемым убийцей экс-депутата называют 28-летнего уроженца Днепра Павла Паршова . В СМИ появилась информация, что он мог быть участником операции Украины в Донбассе. Кроме того, Паршова разыскивала днепровская полиция за фиктивное предпринимательство и отмывание денег.

В октябре 2016 года Вороненков и его жена Мария Максакова , которая тоже была депутатом Госдумы VI созыва, уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.

Перед отъездом на Украину Вороненков переписал почти все свое имущество в России на первую жену и детей от первого брака. СМИ писали, что речь идет о нескольких домах, офисных центрах, квартирах и землях почти на миллиард рублей.