Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Офшор Вороненкова получил его бывший тесть
Офшорная компания Tarrington Real Estates S.A., частично принадлежавшая бывшему депутату Госдумы Денису Вороненкову, после его смерти досталась его бывшему тестю Александру Плотникову. Об этом сообщает Life.
Издание утверждает, что эта компания была зарегистрирована на Виргинских островах в 2009 году, а «стоимость ее имущества и размер счетов тщательно скрывались». Life называет Плотникова тестем Вороненкова, потому что первая жена депутата - Юлия Вороненкова – до замужества носила фамилию Плотникова.
Вороненков был убит 23 марта возле гостиницы «Премьер-палас» в центре Киева. В экс-депутата выстрелили, когда он выходил из отеля вместе с охранником. Вороненков погиб, а охранник и нападавший ранили друг друга. Убийца позже скончался в больнице.
Глава полиции Киева Андрей Крищенко назвал это убийство заказным. В Госдуме заявили, что к преступлению причастны украинские спецслужбы.
Предполагаемым убийцей экс-депутата называют 28-летнего уроженца Днепра Павла Паршова. В СМИ появилась информация, что он мог быть участником операции Украины в Донбассе. Кроме того, Паршова разыскивала днепровская полиция за фиктивное предпринимательство и отмывание денег.
В октябре 2016 года Вороненков и его жена Мария Максакова, которая тоже была депутатом Госдумы VI созыва, уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.
Перед отъездом на Украину Вороненков переписал почти все свое имущество в России на первую жену и детей от первого брака. СМИ писали, что речь идет о нескольких домах, офисных центрах, квартирах и землях почти на миллиард рублей.
Оставить комментарий