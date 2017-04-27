Крупные продавцы валюты прислушались к Путину

Крупные игроки на валютном рынке Московской биржи 26 апреля прекратили продавать доллары и евро после заявления президента РФ Владимира Путина о курсе рубля. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на своих экспертов, слова главы государства были восприняты как сигнал Центробанку возобновить покупку валюты, чтобы предотвратить чрезмерное укрепление рубля.

Ранее на встрече с предпринимателями в Ярославской области Путин сказал, что правительство сейчас ищет «рыночные меры» влияния рубль, но ключевым вопросом остается стабильность национальной валюты. Он добавил, что власти постараются снять опасения экспортеров из-за укрепления рубля.

«Понятно, что он [Путин] должен решать проблемы бизнеса. Рыночные меры являются широким термином и могут включать дополнительные покупки на валютном рынке или более агрессивное ослабление, или просьбу к банкам срочно погасить финансирование РЕПО в Центробанке или все вместе», - заявил агентству Дмитрий Петров , трейдер Nomura International Plc в Лондоне.

Эксперт по развивающимся рынкам в Aberdeen Asset Management Макс Уолман считает, что заявление Путина увеличит вероятность снижения Банком России ключевой ставки на 50 базисных пунктов вместо ожидавшихся ранее 25.

При этом в четверг, 27 апреля, доллар и евро начали снижаться по отношению к рублю, даже несмотря на дешевеющую нефть. В начале торгов европейская валюта упала на 14,3 копейки, до 62,2 рубля, а американская валюта – на 17,5 копейки, до 56,99 рубля. При этом стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE Futures опустилась на 0,48 процента, до 52,16 доллара.