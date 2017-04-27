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Прокуратура выявила 350 тысяч нарушений в сфере ЖКХ по итогам 2016 года
Генеральный прокурор России Юрий Чайка в ходе своего доклада в Совете Федерации по итогам работы Генпрокуратуры в 2016 году назвал число правонарушений в сфере жилищно-коммунального комплекса.
«В следственные органы направлено 1100 материалов, по которым возбуждено более 900 уголовных дел. Всего в прошлом году выявлено 350 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ», — приводит НСН слова Чайки.
Он отметил, что к дисциплинарной и административной ответственности «привлечено 73 тыс. виновных лиц».
Ранее Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства России подготовило поправки в законодательство, которые направлены на борьбу с недобросовестными коммунальщиками.
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