Прокуратура выявила 350 тысяч нарушений в сфере ЖКХ по итогам 2016 года

«В следственные органы направлено 1100 материалов, по которым возбуждено более 900 уголовных дел. Всего в прошлом году выявлено 350 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ», — приводит НСН слова Чайки.

Он отметил, что к дисциплинарной и административной ответственности «привлечено 73 тыс. виновных лиц».

Ранее Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства России подготовило поправки в законодательство, которые направлены на борьбу с недобросовестными коммунальщиками.