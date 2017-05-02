Губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил о "перекосах" и "спекуляциях" на рынке установки систем "ЭРА-ГЛОНАСС" в крае в условиях дефицита оборудования, сообщает администрация региона.

"Компаний, имеющих право на установку систем "ЭРА-ГЛОНАСС" в крае, уже 15, а имеющих право продавать устройства – всего две. Отсюда и перекосы, спекуляции в условиях дефицита, которые справедливо вызывают возмущение у людей. Уполномоченные агенты злоупотребляют доминирующим положением в условиях временного дефицита оборудования… Я уже обсудил сложившуюся ситуацию с руководителем АО "ГЛОНАСС" Андреем Жерегелей. Принято решение увеличить количество компаний-дистрибьюторов в Приморье", – заявил Миклушевский.

Сейчас АО "ГЛОНАСС" проводит проверку деятельности своих представителей в Приморье. Компания потребовала у агентов акты приемки, реестры записи на заключение договоров и отчеты о продажах. В случае обнаружения нарушений АО "ГЛОНАСС" намерено отозвать аккредитацию и обратиться в прокуратуру , сообщает администрация.

Первого января вступило в силу требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". С начала года около 1,4 тысячи ввозимых в РФ иномарок оказались в "подвешенном" состоянии на таможенных складах в Приморье и Японии из-за отсутствия "ЭРА-ГЛОНАСС". К середине марта таможня Владивостока выдала ПТС владельцам всех задержанных иномарок, ввезенных до 15 февраля.

Первая тысяча устройств прибыла во Владивосток 5 апреля. В конце апреля в край прибыли еще около 1,5 тысячи устройств. "ГЛОНАСС" аккредитовал 15 приморских компаний на право устанавливать аппаратуру вызова экстренных оперативных служб на автомобили и осуществлять идентификацию устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС".