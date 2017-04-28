Российская авиакомпания заявила о попытке рейдерского захвата

Авиакомпания «Нордавиа» заявила, что офшор World Best Trade Ltd, который в 2016 году получил право распоряжаться долгами авиаперевозчика, потребовал досрочно погасить долг. В противном случае компания обещает подать в суд. Об этом сообщает RNS

Долг авиакомпании составляет около 180 млн долларов и 1,25 млрд рублей.

«Действия, предпринятые компанией WBT в отношении «Нордавиа» можно рассматривать как попытку рейдерского захвата путем вывода средств из стабильно работающей и платящей налоги компании в офшор», - отметили представители авиакомпании.

«Нордавиа» считает требования необоснованными, так как «долг, о котором упоминается в претензиях, образовался из финансовой помощи, которую оказывали акционеры «Нордавиа» за последние 10 лет». В заявлении подчёркивается, что эти действия рассматриваются как попытка рейдерского захвата путём вывода средств из стабильно работающей компании.