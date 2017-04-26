Банки подняли ставки ради ветеранов

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам за вторую декаду апреля выросла до 7,94%. Это противоречит общему тренду на снижение процентов по вкладам в последнее время. На статистике могли сказаться специальные предложения, приуроченные к майским праздникам, полагают аналитики.

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду апреля составила 7,94%, информация об этом размещена на официальном сайте Банка России . Показатель за первую декаду апреля равнялся 7,798%.

Нынешний рост ставки по вкладам идет вразрез с общей тенденцией на понижение ставок по депозитам.

Банк России с 27 марта снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 9,75% годовых. Вслед за этим банки один за одним стали уменьшать ставки по депозитам.

В итоге за первую декаду апреля ставки понизилась с 8,015% до 7,798% годовых, сообщил Центробанк. Это минимум с июля 2009 года, когда регулятор начал рассчитывать этот индикатор. При этом предыдущий минимум в 7,85% был в июне 2011 года.

Эксперты ожидают, что на очередном заседании совета директоров ЦБ примет решение о дальнейшем понижении ставки. Это подхлестнет новую волну падения процентов по депозитам.

«Мы ожидаем, что снижение ключевой ставки на 25-50 базисных пунктов будет способствовать снижению ставок по депозитам примерно на 15 б.п. в течение мая месяца. Снижение ставок по депозитам будет происходить чуть медленнее, чем снижение ставки Банка России, поскольку ставки по депозитам сейчас не так сильно превышают инфляцию, как ключевая ставка», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин

Годовая инфляция в России к началу весны опустилась до 4,1%, сообщала глава ЦБ Эльвира Набиуллина . «Экономическая ситуация на данный момент выглядит в общем обнадеживающей», — говорила она.

«ЦБ в ближайшее время может снизить ставку на 0,5 процентных пункта, а, следовательно, и банки будут пересматривать свои ставки по депозитам», — уверен и президент АО «Банк Воронеж» Олег Кисляк.

Именно поэтому экспертам так удивительно нынешнее повышение средней максимальной ставки по депозитам в крупнейших банках, которую заметил ЦБ за вторую декаду апреля.

Аналитики также отмечают, что у большинства банков сейчас нет проблем и с ликвидностью. Наоборот, ЦБ проводит операции по ее абсорбированию, констатирует руководитель дирекции розничного бизнеса РосЕвроБанка Дмитрий Фалалеев.

Банки с большим желанием отдают свои деньги ЦБ. Центробанк по итогам проведенного 25 апреля депозитного аукциона со сроком привлечения средств в одну неделю привлек от банков 360 млрд рублей при том, что предложение было в 2,5 раза выше — 912,2 млрд рублей. Согласно информации на сайте регулятора, в аукционе приняла участие 181 кредитная организация из 59 регионов.

Такому ажиотажу способствует и высокая ставка, по которой ЦБ принимает деньги у банков. Она составила на последнем аукционе 9,58% годовых. В целом из 20 депозитных аукционов 2017 года только на четырех объем предложения был меньше лимита. При этом рекорд по объему предложения от банков был зафиксирован на недельном аукционе 14 марта — 1,355 трлн рублей.

По мнению аналитиков, скачок ставок по депозитам, вероятнее всего, носит разовый характер и связан с наступающими майскими праздниками.

Руководитель аналитического департамента ИК «Совлинк» Ольга Беленькая отмечает, что нынешний рост ставок по депозитам связан с сезонными майскими предложениями банков, желающих запастись ликвидностью, чтобы выдать побольше кредитов в преддверии праздников.

Аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский полагает, что повышающий эффект на среднюю максимальную ставку по депозитам физлиц может быть связан «с разовой активностью одного из банков, участвующих в расчете данного показателя».

В данном случае на статистику мог повлиять Сбербанк, запустивший депозит, приуроченный к 9 мая.

Как объяснили «Газете.Ru» в Сбербанке, подобные акции не говорят о проблемах с ликвидностью. У банка регулярно появляются вклады по специальным условиям — это и сезонные вклады, и вклады, приуроченные к каким-либо датам.

Эксперты считают, что хотя такие акции банков и будут появляться, они будут носить кратковременный характер и никак не повлияют на общий тренд на снижение ставок по вкладам.