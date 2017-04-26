Импортный сыр покидает прилавки

За четыре с половиной месяца этого года Россия импортировала рекордно низкий объем сыров из-за рубежа — 4,3 тыс. т. Сокращение ввоза не означает, что потребители существенно сократили потребление — вместо импортного россияне всё чаще предпочитают покупать отечественный сыр. С начала этого года его производство выросло в среднем на 4%. По мнению экспертов, помимо роста производства отечественного сыра, который постепенно замещает импортный, также сократились незаконные поставки «санкционных» сыров.

С начала этого года по 16 апреля импорт сыров из стран дальнего зарубежья в Россию сократился на 43,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Итоговые поставки составили 4,3 тыс. т, следует из обзора Минсельхоза о внешнеэкономической деятельности АПК по состоянию на 19 апреля этого года. При этом отечественное производство сыров растет: в период с января по март оно составило 105 тыс. т (рост 2,2%), по сырным продуктам — 56,5 тыс. т (рост 6%). Основной поставщик сыра на отечественный рынок — Белоруссия — сократил поставки: в период с января по март они снизились на 4%.

В начале прошлого года ситуация с импортом сыра была противоположной. В первом полугодии 2016 года импорт сыров вырос на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

По мнению члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадия Пономарева, который курирует отрасль молока и молокопродуктов, в ближайшее время российские производители будут замещать не только сыр из дальнего зарубежья, но также и белорусский.

— Кроме того, Россельхознадзор начал предъявлять серьезные требования к качеству белорусской продукции, что также сказывается на динамике поставок. Думаю, что снижение поставок объяснимо улучшением работы по противодействию поставок санкционного сыра в Россию, в том числе через Белоруссию и Швейцарию, — отметил Аркадий Пономарев

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), по итогам прошлого года абсолютным лидером по поставкам сыра в Россию была именно Белоруссия, сумма поставок из которой составила $630 млн (около 42,5 млрд рублей). Второй страной в списке является Аргентина, которая ввезла в Россию сыра на $37 млн (около 2,5 млрд рублей). Также в пятерку крупнейших поставщиков вошли Сербия, Уругвай и Швейцария.

Пока сокращение поставок сыра из стран дальнего зарубежья и Белоруссии не оказало существенного влияния на цены, с начала этого года они выросли на 3%, следует из обзора Минсельхоза о внешнеэкономической деятельности АПК.

— Основной экспортер сыра на российский рынок — Белоруссия, объемы поставок из стран дальнего зарубежья существенно ниже, и поэтому серьезного влияния на внутренние цены они не оказывают, — отметил исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов