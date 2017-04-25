Россиян предложили освободить от налога на недвижимость

Освободить собственников жилых и нежилых помещений в энергоэффективных домах от уплаты налога на имущество предложили депутаты Госдумы

В Комитете по энергетике напомнили, что большинство российских жилых домов, построенных несколько десятилетий назад, имеют очень низкую энергоэффективность. По мнению депутатов, нужно стимулировать собственников проводить реконструкцию, в том числе при капитальном ремонте многоквартирных домов. Самой оптимальной мерой, считают они, является освобождение собственников от уплаты налога на имущество. Правда, не навсегда, а на три года. Депутаты ссылаются на опыт зарубежных стран, где также применяется тактика налоговых льгот для того, чтобы люди повышали энергоэффективность своих жилищ. Так, например, в США налог на имущество можно не платить от трех до пяти лет при условии применения энергоэффективных специальных технологий.

- Сегодня весь мир переходит на энергоэффективные технологии, - поясняет директор направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Владилен Прокофьев. - Потому что это реально экономит средства жителей при оплате услуг ЖКХ.

По данным Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, жители энергоэффективных домов могут экономить до 70 процентов денег при оплате коммунальных услуг. Однако окупаться вложенные затраты будут не менее 10-15 лет. В России сегодня насчитывается чуть более сотни по-настоящему энергоэффективных домов. При помощи Фонда содействия реформированию ЖКХ построено всего 136 таких экспериментальных жилых зданий - по несколько в каждом из федеральных округов. Семь еще строятся: шесть на северо-западе страны и один - на юге. Туда вы разные годы переселяли людей из аварийного жилья. Как поясняет Владилен Прокофьев, по сути энергоэффективный дом - это такое здание, которое очень надежно утеплено и не дает теплу выходить наружу. Поэтому на его обогрев и освещение расходуется минимальное количество энергии. При строительстве применяются различные технологии: сегодня в стране существует множество фирм, которые предлагают всевозможные умные технологии. Например, в Барнауле экспериментальный дом был оборудован 22 солнечными батареями, для теплоизоляции применялась технология "мокрого фасада", а в деревянные рамы были вставлены стекла, покрытые специальным раствором, аккумулирующим тепло. При доме - собственные газовая котельная и подземная геотермальная установка. А в Белгороде при строительстве аналогичного многоквартирного жилого дома для снижения энергопотребления применялись другие современные технические решения: теплонасосная система, использующая низкопотенциальное тепло поверхностных слоев земли, теплоизоляция всех ограждающих конструкций, энергоэффективные оконные блоки, энергосберегающие лампы, датчики освещенности и фотоэлементы.

Построены эти дома были еще до кризиса - в 2010 году. И тогда себестоимость квадратного метра барнаульского дома составила 44 тысячи рублей, а белгородского - 43 тысячи. Это в 2,5 раза дороже, чем себестоимость обычного "квадрата". Сегодня все эти передовые технологии из-за роста валют стоят примерно на 30 процентов дороже.

Что же касается превращения старого жилого фонда в энергоэффективный, то это тоже влетит собственникам в копеечку. "Практически любой дом, за исключением очень ветхого и аварийного жилья, можно сделать энергоэффективным, - считает Владилен Прокофьев. - Я не могу вам назвать конкретную цифру, во сколько обойдется капитальный ремонт. В каждом доме стоимость окажется своя. И зависеть она будет от множества факторов: от года постройки здания, его изношенности, от материалов, которые применялись при строительстве. Какие собственники решат использовать технологии для сохранения тепловой и электрической энергии. При этом утеплять придется все - крышу, фасады, окна, стояки, подвал". Примерно, как считает эксперт, энергоэффективный ремонт обойдется в 2,5 раза дороже обычного.

Но при этом эксперт также напоминает, что у собственников могут возникнуть проблемы при дальнейшей эксплуатации жилья. Как жильцы, так и специалисты управляющих компаний не в полной мере умеют обращаться со сложным оборудованием. Так, например, в одном из северных регионов в только что отстроенный "умный" и "теплый" дом заселили муниципальных очередников. При этом людям пояснили, что они могут экономить на отоплении, отключая радиаторы, которые установлены в каждой комнате. Новоселы выслушали рекомендации и начали в лютый мороз отключать батареи, оставляя обогрев только в одной комнате своей квартиры. В результате батареи и стояки разморозились, а стены пошли плесенью. Как отмечает Прокофьев, жителям, которые не привыкли к оборудованию, конечно же, нужно разъяснять, что и как работает. Для этого есть управляющие компании. Одновременно необходимо решать вопрос страхования оборудования на предмет порчи.