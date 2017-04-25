Россия сейчас единственное препятствие на пути высоких цен на нефть

Сейчас лишь одно мешает повышению цен на нефть – и это не шельфовые компании США. Об этом заявил Томас Ки , бывший брокер Morgan Stanley и основатель компании Stock Traders Daily. Единственное препятствие, стоящее на пути повышения цен на нефть, – это Россия. В то время как практически все участники соглашения по сокращению добычи, заключаемому между странами, входящими и не входящими в ОПЕК , уже подтвердили пролонгацию, России это еще предстоит сделать.

На рынке сейчас царит глобальный переизбыток предложения, но в июне все может измениться. Любой, кто следит за нефтяным рынком признает, что производство США растет быстрыми темпами, но этот рост был ожидаем, в том числе самим ОПЕК и Управлением по энергетической информации США. Эти организации также признают, что рост добычи на сланцевых месторождениях в США значительно меньше объема сокращения добычи нефти со стороны стран ОПЕК и стран, не входящих картель.

Россия пока не приняла никакого решения относительно того, поддерживать или не поддерживать продление существующего соглашения. Тем не менее, РФ принимает участие в групповых дискуссиях, на которых был сделан вывод о необходимости его пролонгации.

Согласно оценкам спроса и предложения, если соглашение ОПЕК будет продлено до конца текущего года, дефицит предложения в какие-то моменты будет достигать примерно 1 миллиона баррелей в день, что свидетельствует о серьезном сокращении глобального предложения.

В конечном итоге, сокращение предложение – это именно то, на что было направлено соглашение ОПЕК, и статистика уже показала, что снизить глобальное предложение действительно удается, несмотря на то, что на нефтяном рынке США предложение не уменьшается. Но все может измениться, и очень быстро.

Используя данные мониторинга, полученные из различных источников, можно сказать, что глобальный избыток предложения по-прежнему имеет место. Но в июне ситуация может изменится под воздействием текущего соглашения о сокращении добычи. Ожидается, что рынок достигнет равновесия между спросом и предложением впервые за многие годы. Вопрос в том, останется ли положение вещей таким же и после июня?

Обращая внимание особое внимание на Россию, нужно, прежде всего, наблюдать за реализацией плана по сокращению добычи, и одновременно за влиянием цен на нефть на стабильность российской экономики.

Несмотря на то, что почти все страны-участники соглашения высказались в поддержку пролонгации соглашения по сокращению добычи, многие также заявили, что смогут быстро вновь нарастить производство. Россия об этом тоже сказала, поэтому с уверенностью можно предположить, что, если соглашение о сокращении добычи не будет продлено, баланс между спросом и предложением вновь будет быстро и сильно расшатан. Предложение начнет сильно превышать спрос, еще более усугубив перенасыщение рынка.

Это разрушительно отразится на ценах на нефть и на российской экономике.

Если Россия не поддержит продление ныне существующего договора между странами, входящими и не входящими в ОПЕК, цены на нефть могут упасть на 20% - в дополнение к тому снижению, которое случилось на прошлой неделе.

Однако если случится противоположное, цены на нефть, вероятно, поднимутся более, чем на 30%.

Разница между ценами, в случае, если соглашение будет продлено, и в ситуации, когда этого не случится, значительна, но особенно значительна она для России. Ее экономика не так давно выросла в связи с повышением цен на нефть, но если цены упадут, что весьма вероятно в случае непродления соглашения, доходы, получаемые государственными нефтяными компаниями в России, вероятно, будут на 50% ниже/, чем могли бы быть в случае пролонгации соглашения…

Последнее снижение цен произошло исключительно из-за того, что Россия не выразила полной поддержки по поводу продления действия текущего соглашения.

После падения цен на нефть и эффекта, которое это падение оказало на российскую экономику, у России сейчас все причины выразить поддержку продлению соглашения. Мы ожидаем, что такая поддержка будет высказана очень скоро.

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