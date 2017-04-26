Сбербанк предупредил о рисках ухудшения макроэкономической ситуации в России

Сбербанк опубликовал годовой отчет за 2016 год, подготовленный в соответствии с требованиями Управления Великобритании по листингу. В нем, в частности, он дает прогноз по экономической ситуации в России. «Наиболее вероятным сценарием является дальнейшая адаптация экономики и выход на темпы роста 1,5–2% в среднесрочной перспективе»,— говорится в документе.

«Вместе с тем, риски ухудшения макроэкономической ситуации сохраняются. Ключевыми рисками остаются неблагоприятная динамика цен на нефть и газ, а также новые санкции против России»,— отметили в банке.

При этом динамику экономического развития России в 2016 году в Сбербанке оценили как положительную. «Сокращение розничной торговли и строительства было компенсировано ростом промышленности, транспортного сектора и сельского хозяйства»,— уточнили там.