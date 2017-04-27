«Клубенек Победы» от «Крошки-картошки» к 9 Мая разгневал пользователей сети

В социальных сетях обратили внимание на блюдо из картофеля и тушенки «Клубенек Победы», которое сеть фастфуда «Крошка-картошка» начала продавать специально к 9 Мая.

Креативный ход компании мало кому пришелся по душе. «Крошку-картошку» упрекнули в желании заработать на патриотизме, а сам метод сочли насмешкой над людьми, голодавшими во время войны.

Кое-кто предложил сети выдержать концепцию до конца и для правдивости подавать «коктейль из кожаных ремней» и «смузи из хвостов крыс». «Не хватает только ленинградской булочки по-блокадному», — негодовали некоторые.

«Стыдоба. Боль. Глобальные жертвы во имя никчемных маркетологов-задротов и дебилов-мерчей», — посетовал микроблогер Awanikaawa. «Более позорной рекламы я в жизни не видел», — констатировал пользователь под ником korfsky.

Микроблогеры пошли дальше и попытались придумать для «клубенька» слоган, чтобы подчеркнуть абсурдность акции.