Путин рассказал, что самое важное в курсе рубля

Российские власти не откажутся от плавающего курса рубля. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин . Его слова передает ТАСС

«Это один из ключевых вопросов (стабильность курса рубля - прим. Рамблер). Важен даже не курс, хотя мы понимаем, что это чувствительная сфера, важна стабильность национальной валюты в условиях плавающего курса, а от него мы отказываться не собираемся», - заявил Путин.

Свое заявление глава государства сделал на встрече с предпринимателями Ярославской области. Путин добавил, что регулирование курса рубля нерыночными методами приведет к возникновению рисков для экономики страны. По словам главы государства, вопросом стабильности власти страны занимаются «в ежедневном режиме». Президент в шутку отметил, что «боится сказать лишнее слово, чтобы не навредить», так как в вопросах стабильности рубля «угрозы со всех сторон поджидают нас».

Путин подчеркнул, что в вопросах усиления и ослабления национальной валюты необходимо найти «баланс интересов». Курс доллара на 26 апреля составляет 55,84 рубля, курс евро – 60, 79 рублей.