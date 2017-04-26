Рубль быстро ослабеет

- С приближением пятницы официальный курс рубля все чаще будет демонстрировать слабую динамику, готовясь к заседанию Центрального банка по ключевой ставке. При этом о направлении колебаний говорить не приходится - они находятся под контролем практически сиюминутных моментов и практически непрогнозируемы.

Итоги заседания совета директоров российского Центробанка, которое состоится 28 апреля, эксперты действительно считают наиболее сильным фактором текущей недели. По одним прогнозам регулятор понизит ключевую ставку на 0,25 процента, но есть вероятность и более значительного понижения ставки - на 0,5.

Я считаю, что с того момента, как в Минэкономразвития объявили, что у нас спекулятивный пузырь и он скоро лопнет, ничего не изменилось. И, кстати, если бы не осознанное желание правительства ослабить рубль, то даже и разговоров бы не было о снижении ключевой ставки на 0,5 процента. Тем не менее, я думаю, что ослабление курса рубля к первомайским выходным будет, но чисто символическим.

Пока же рубль вчера немного укрепился по отношению к обеим мировым валютам. При этом в ходе дальнейших дневных торгов национальная валюта не смогла удержать достигнутого преимущества, начав курсовое снижение на фоне стабилизации цен на нефть, которые застыли на отметке в 51,62 доллара за баррель сорта Brent. Свое влияние оказало и снижение спроса на рублевую ликвидность после приходящейся на 25 апреля уплаты ряда налогов (НДС, НДПИ и акцизов).

Официальный курс доллара на сегодня, 26 апреля, составляет 55 рублей 84 копейки (ослабление на 24 копейки). За один евро дают 60,79 рубля (ослабление на 6 копеек).