СПРАВКА — День российской почты

МОСКВА , 8 июл /ПРАЙМ/. День российской почты отмечается в воскресенье.

Ниже приводится справочная информация.

День российской почты установлен указом президента Российской Федерации от 16 мая 1994 года, отмечается ежегодно во второе воскресенье июля. В 2018 году эта дата приходится на 8 июля.

Праздник был учрежден к 300-летию создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском , основанной по указу Петра I.

История российской почтовой системы насчитывает более тысячи лет — ее основы были заложены в конце IX века. В XV-XVI веках сеть почтовых станций охватывала всю территорию России . В XIX веке появились первые российские почтовые марки и карточки. В 1874 году Россия стала одним из учредителей Всемирного почтового союза.

В СССР многие десятилетия предприятия почты и электросвязи существовали сначала в составе областных и республиканских управлений связи, а затем в составе государственных предприятий связи и информатики. В начале 1990-х годов на правительственном уровне было принято решение о выделении почтовой связи в самостоятельную отрасль. Руководство этой отраслью в 1993 году стало осуществлять Федеральное управление почтовой связи, созданное при Министерстве связи Российской Федерации. В 1995 году управление было реорганизовано в Федеральную службу почтовой связи РФ, а в 1996 году преобразовано в департамент почтовой связи министерства связи РФ

В 1996 году министерство связи РФ впервые за многовековую историю существования российской почты решило нарушить государственную почтовую монополию на некоторые почтовые услуги, в результате чего в России возникли коммерческие почтовые компании.

В соответствии с Концепцией реструктуризации организаций федеральной почтовой связи, принятой распоряжением правительства РФ 28 июня 2002 года, в почтовой отрасли РФ проведена реорганизация. Все существующие организации федеральной почтовой связи были объединены в единый федеральный оператор почтовой связи.

Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Почта России» было создано распоряжением правительства от 5 сентября 2002 года, 13 февраля 2003 года проведена его государственная регистрация.

29 марта 2013 года Почта России вошла в Перечень стратегических предприятий Российской Федерации.

27 июня 2018 года Совет Федерации РФ принял закон об особенностях реорганизации «Почты России», который предполагает его акционирование. Документ предусматривает преобразование ФГУП «Почта России» в непубличное акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать РФ. Целью закона является совершенствование системы оказания услуг почтовой связи России для обеспечения равной доступности для всех категорий граждан и улучшения качества оказываемых услуг.

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 миллиардов писем и счетов (из них 1 миллиард — от госорганов) и обрабатывает порядка 297 миллионов посылок. Почта России обслуживает около 20 миллионов подписчиков в России, которым доставляется 1 миллиард экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).

В городах-миллионниках нагрузка на сеть почтовых отделений за последние несколько лет в связи с развитием электронной коммерции увеличилась почти в пять раз. Для борьбы с очередями в условиях постоянно возрастающего трафика в феврале 2017 года Почта России запустила программу «Почта без очередей».

Логистическая инфраструктура Почты России имеет в своем активе собственные складские мощности, логистические центры и разветвленную филиальную сеть — 42 тысячи почтовых отделений, а также свыше 16 тысяч единиц автотранспортной техники, более 800 собственных железнодорожных вагонов.

В начале декабря 2016 года Почта России запустила два грузовых самолета ТУ-204С, которые совершают рейсы с почтовым грузом по России, а с марта 2017 года открыла регулярные рейсы в Китай . В ближайшие один-два года российский оператор почтовой связи планирует увеличить авиационный парк для создания собственной авиакомпании.

По итогам 2017 года выручка Почты России от операционной деятельности выросла на 8,1% и составила 178,1 миллиарда рублей (164,8 миллиарда рублей в 2016 году). Доходы Почты России увеличились по всем направлениям бизнеса. Выручка от почтового бизнеса выросла на 2% с 76 миллиардов рублей в 2016 году до 77,8 миллиарда рублей в 2017 году; выручка от посылочного бизнеса возросла на 21% с 40,6 до 48,9 миллиарда рублей, а от финансового бизнеса — на 4% с 46,5 до 48,3 миллиарда рублей.

В 2017 году Почта России обработала 365 миллионов отправлений с товарными вложениями.

В 2018 году Почта России заняла 37-е место в рейтинге эффективных почтовых служб мира. Всего в списке 173 страны.