На Украине резко вырос «индекс борща»

Цены на овощи из борщевого набора с начала апреля выросли на Украине более чем на 30%. Об этом сообщает пресс-служба Украинской аграрной конфедерации.

Отмечается, что в целом «индекс борща» увеличился на 31,5%. При этом больше всего за текущий месяц подорожала капуста — на 57,6%. Морковь подскочила в цене на 43,1%, лук — на 36,1%, свёкла — на 23, 8%, а картофель — на 7,8%.

«Вверх цены на рынке плодоовощной продукции толкает довольно непростая ситуация — к сокращению запасов продукции из-за сезонности в середине апреля добавились неблагоприятные погодные условия, заметно усложнив логистику и сделав поставки овощей на рынки нестабильными», — говорится в сообщении.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что за год «индекс борща» на Украине увеличился вдвое.