Украина вдвое увеличила закачку газа из ЕС

С 1 мая Киев увеличил покупку газа из Европейского союза в два раза. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря компании «Укратрансгаз» Максима Белявского.

«Суточный объем закачки увеличен в два раза, до 41 млн куб. м (в ПГХ. —прим. Рамблер)», — заявил Белявский.

Больше всего Украина закупает газ у Словакии – 32,5 миллионов кубометров. Украинские запасы газа достигли 8,27 миллиардов кубометров.