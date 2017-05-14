КНР дополнительно направит в Фонд Шелкового пути 14,5 млрд долларов

Китайская Народная Республика дополнительно направит в Фонд Шелкового пути 100 миллиардов юаней (14,5 миллиарда долларов). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин , выступая в Пекине на открытии международного форума "Один пояс - один путь".

Он также предложил китайским банкам предоставить 380 миллиардов юаней (примерно 55 миллиардов долларов) на поддержку сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь". По словам председателя КНР, с целью развития данного проекта Пекин будет работать с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, Банком БРИКС и другими банками, передает ТАСС

Си Цзиньпин отметил, что успешная реализация проектов в рамках правительственной инициативы "Одного пояса - одного пути" (Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века) должна опираться на пять основополагающих принципов сосуществования и интеграции: мир, всеобщее сбалансированное процветание, открытость, инновации и гармонию цивилизаций.