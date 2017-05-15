Пенсионным накоплениям предрекли рост

Портфель пенсионных накоплений под управлением НПФ в 2017 году вырастет на уровне 20%-25%, говорится в докладе Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), с которым ознакомились «Известия» . Результат будет достигнут прежде всего за счет доходов от инвестирования. В условиях «заморозки» (моратория) фонды не могут рассчитывать на поступление новых денег, но зато научились эффективно управлять уже аккумулированными средствами.

Рынку удалось обеспечить в 2016 году доходность вдвое выше инфляции, подчеркивается в исследовании НАФИ. Она составила 10,6% по сравнению с ростом цен на 5,4%. При этом отдельные фонды смогли показать прибыльность в 16-19% годовых. Это заметно выше, чем ставки по банковским вкладам.

- По нашим оценкам, в этом году портфель пенсионных накоплений НПФ покажет прирост на уровне 20-25%, - оценивают эксперты НАФИ.

Такой результат может быть достигнут в том числе за счет вложения в корпоративные облигации, указывается в материалах НАФИ. В этот инструмент инвестируется порядка половины портфеля пенсионных накоплений на фоне сокращения доходности по банковским депозитам.

По данным доклада, 40% средств фонды вкладывают в корпоративные облигации, 20,4% - в государственные бумаги, 13% - в банковские депозиты, 10,4% - в акции, стоимость которых наиболее неопределенна.

В условиях многолетнего моратория на инвестирование накопительной части пенсий граждан, рост рынка НПФ стимулируется, в основном, доходом от инвестирования пенсионных накоплений фондов, отметили в НАФИ. Мораторий на накопительную пенсию действует уже третий год подряд. Кроме того, он закреплен в трехлетнем бюджете до 2019 года.В результате этой меры отрасль обязательного пенсионного страхования (ОПС) уже лишилась не менее 1,5 трлн рублей, оценивали в НПФ «Будущее»

Последние годы инвестпортфели НПФ растут за счет двух источников: инвестдохода, который по итогам прошлого года составил в среднем 10% годовых, и перевода пенсионных средств из ПФР вслед за новыми клиентами (234 млрд руб. по итогам кампании 2016 года), пояснил «Известиям» руководитель аналитической службы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Евгений Биезбардис.

- В будущем рост в целом сохранится по крайней мере до апреля 2019 года в случае введения новой добровольной пенсионной системы (индивидуального пенсионного капитала - ИПК) или позже - до 2022-2027 годов, когда фонды начнут куда более массово выплачивать пенсии, - оценил он.

Впрочем, по его прогнозу, темпы прироста активов вероятней всего все же будут несколько ниже 20-25%.

- С одной стороны, из-за ожидаемого снижения процентных ставок Банком России упадет доходность многих активов на финансовом рынке, в основном по облигациям и депозитам. С другой стороны, в ПФР все меньше лиц с привлекательными для НПФ средними пенсионными счетами, за которых стоит бороться в преддверии того же ИПК, - пояснил Евгений Биезбардис.

Снижению перечислений из ПФР также будет способствовать система штрафов за досрочную смену страховщика (поскольку теряется инвестдоход) и возможное изменение правил переходов между фондами, уточнил эксперт.

Показать прирост на уровне 25% фондам будет непросто также из-за ограниченного набора инструментов, в которые они могут вкладываться, указал заместитель начальника аналитического отдела ИФК «Солид» Азрет Гулиев. Поскольку НПФ распоряжаются социально значимыми деньгами, требования к их вложениям очень строгие. А как известно, чем меньше риски – тем ниже доходность.

- Основной объект инвестирования для большинства НПФ – облигации, в меньшей степени акции и депозиты. Текущие доходности облигаций, в которые могут вкладываться НПФ, от 7,7% до, примерно, 10% годовых, а это основа портфеля большинства пенсионных фондов. Ставки по депозитам в крупных, надежных банках еще ниже, - пояснил он.