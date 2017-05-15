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Пенсионным накоплениям предрекли рост
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Портфель пенсионных накоплений под управлением НПФ в 2017 году вырастет на уровне 20%-25%, говорится в докладе Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), с которым ознакомились «Известия». Результат будет достигнут прежде всего за счет доходов от инвестирования. В условиях «заморозки» (моратория) фонды не могут рассчитывать на поступление новых денег, но зато научились эффективно управлять уже аккумулированными средствами.
Рынку удалось обеспечить в 2016 году доходность вдвое выше инфляции, подчеркивается в исследовании НАФИ. Она составила 10,6% по сравнению с ростом цен на 5,4%. При этом отдельные фонды смогли показать прибыльность в 16-19% годовых. Это заметно выше, чем ставки по банковским вкладам.
- По нашим оценкам, в этом году портфель пенсионных накоплений НПФ покажет прирост на уровне 20-25%, - оценивают эксперты НАФИ.
Такой результат может быть достигнут в том числе за счет вложения в корпоративные облигации, указывается в материалах НАФИ. В этот инструмент инвестируется порядка половины портфеля пенсионных накоплений на фоне сокращения доходности по банковским депозитам.
По данным доклада, 40% средств фонды вкладывают в корпоративные облигации, 20,4% - в государственные бумаги, 13% - в банковские депозиты, 10,4% - в акции, стоимость которых наиболее неопределенна.
В условиях многолетнего моратория на инвестирование накопительной части пенсий граждан, рост рынка НПФ стимулируется, в основном, доходом от инвестирования пенсионных накоплений фондов, отметили в НАФИ. Мораторий на накопительную пенсию действует уже третий год подряд. Кроме того, он закреплен в трехлетнем бюджете до 2019 года.В результате этой меры отрасль обязательного пенсионного страхования (ОПС) уже лишилась не менее 1,5 трлн рублей, оценивали в НПФ «Будущее».
Последние годы инвестпортфели НПФ растут за счет двух источников: инвестдохода, который по итогам прошлого года составил в среднем 10% годовых, и перевода пенсионных средств из ПФР вслед за новыми клиентами (234 млрд руб. по итогам кампании 2016 года), пояснил «Известиям» руководитель аналитической службы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Евгений Биезбардис.
- В будущем рост в целом сохранится по крайней мере до апреля 2019 года в случае введения новой добровольной пенсионной системы (индивидуального пенсионного капитала - ИПК) или позже - до 2022-2027 годов, когда фонды начнут куда более массово выплачивать пенсии, - оценил он.
Впрочем, по его прогнозу, темпы прироста активов вероятней всего все же будут несколько ниже 20-25%.
- С одной стороны, из-за ожидаемого снижения процентных ставок Банком России упадет доходность многих активов на финансовом рынке, в основном по облигациям и депозитам. С другой стороны, в ПФР все меньше лиц с привлекательными для НПФ средними пенсионными счетами, за которых стоит бороться в преддверии того же ИПК, - пояснил Евгений Биезбардис.
Снижению перечислений из ПФР также будет способствовать система штрафов за досрочную смену страховщика (поскольку теряется инвестдоход) и возможное изменение правил переходов между фондами, уточнил эксперт.
Показать прирост на уровне 25% фондам будет непросто также из-за ограниченного набора инструментов, в которые они могут вкладываться, указал заместитель начальника аналитического отдела ИФК «Солид» Азрет Гулиев. Поскольку НПФ распоряжаются социально значимыми деньгами, требования к их вложениям очень строгие. А как известно, чем меньше риски – тем ниже доходность.
- Основной объект инвестирования для большинства НПФ – облигации, в меньшей степени акции и депозиты. Текущие доходности облигаций, в которые могут вкладываться НПФ, от 7,7% до, примерно, 10% годовых, а это основа портфеля большинства пенсионных фондов. Ставки по депозитам в крупных, надежных банках еще ниже, - пояснил он.
На начало года портфель пенсионных накоплений НПФ составлял 2097,4 млрд рублей. В случае роста на 25% он может достигнуть 2621 млрд. Объем рынка пенсионных накоплений составляет примерно 1% от ВВП, оценивали в РАНХиГС. Это заметная величина, которая говорит о становлении рынка как такового. При этом число клиентов НПФ растет год от года. На сегодня свои пенсионные накопления формируют 81 млн россиян. Из них 30 млн человек доверили свои накопления НПФ, остальные являются «молчунами» - их деньгами управляет ВЭБ.
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