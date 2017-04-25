Через две недели не исключен обвал евро

Сергей Коробков, инвестиционный аналитик GLOBAL FX:

- На этой неделе рубль будет находиться под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, экспортеры будут продавать валюту для уплаты налога НДПИ, конечный срок уплаты которого истекает 25 апреля.

Параллельно подходит срок уплаты квартального налога на прибыль за первые три месяца года. Выплаты по нему должны быть произведены до 28 апреля. Кроме того, физическим лицам, имеющим более одного источника дохода, или самозанятым предстоит до конца апреля отчитаться перед налоговой службой о доходах, полученных в 2016 году. А потом и уплатить причитающиеся налоги. Все эти события будут играть на укрепление рубля.

С другой стороны, конъюнктура нефтяного рынка складывается не в пользу нашей валюты. На прошедшей неделе котировки "черного золота" опустились на 8 процентов, пробив нижнюю границу восходящего канала, сформировавшегося в декабре прошлого года. Соответственно, направление нефтяного тренда может кардинально поменяться.

Другим фактором ослабления рубля будет ожидаемое снижение ставки рефинансирования Банком России на ближайшем заседании 28 апреля. Как намекнула глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина , дискуссия сейчас идет только о размере шага на снижение ставки.

Эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs и ряда авторитетных российских финансовых структур прогнозируют срезание ставки на 50 базисных пунктов до 9,25 процента годовых. Это должно снизить интерес международного спекулятивного капитала к операциям carry trade с российскими государственными и корпоративными долговыми бумагами. Приток горячих денег в российские облигации в мае с большой вероятностью уменьшится.

Дополнительным источником ослабления рубля может стать интерес граждан к покупке иностранной валюты в преддверии майских праздников, когда традиционно отмечается всплеск зарубежного туризма и массовых поездок на отдых в страны средиземноморья.

Что касается пары EUR/RUB, то от своих минимальных значений в районе 59,50 она отошла уже более чем на фигуру на фоне фронтального укрепления курса единой европейской валюты после объявления результатов первого тура президентских выборов во Франции, подтвердивших лидерство Эммануэля Макрона , сторонника углубления евроинтеграции среди членов Евросоюза . Но эйфория еврооптимистов может оказаться преждевременной.

Второй тур президентского марафона во Франции состоится через две недели 7 мая. В прошлом году мы неоднократно становились свидетелями, как не сбывались прогнозы дружного хора политологов, а многочисленные опросы электората не смогли предсказать итоги голосования на референдуме в Британии и президентской кампании в США.