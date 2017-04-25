Украинский вице-премьер рассказал о количестве безработных в стране

Украинский вице-премьер Павел Розенко , отвечающий за социальную политику, в эфире программы "Hard" на телеканале ZIK сообщил об уровне безработицы в стране.

"Количество безработных колеблется на уровне 1,9 миллиона украинцев", — заявил чиновник.

Реально трудоспособных граждан на Украине на сегодняшний день, по словам Розенко, около 18 миллионов человек. Взносы в Пенсионный фонд отчисляют порядка 11 миллионов.