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Украинский вице-премьер рассказал о количестве безработных в стране
Фото: © РИА Новости . Михаил Воскресенский
Украинский вице-премьер Павел Розенко, отвечающий за социальную политику, в эфире программы "Hard" на телеканале ZIK сообщил об уровне безработицы в стране.
"Количество безработных колеблется на уровне 1,9 миллиона украинцев", — заявил чиновник.
Реально трудоспособных граждан на Украине на сегодняшний день, по словам Розенко, около 18 миллионов человек. Взносы в Пенсионный фонд отчисляют порядка 11 миллионов.
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