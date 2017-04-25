Далее:
Главное сейчас
Известия

СМИ: в 2018 году США сократят финансовую помощь Украине на 70%

Украина потеряет 70% финансовой помощи США в 2018 году
Фото:
Обнародованный администрацией США план бюджета 2018 года предусматривает сокращение международной помощи Украине на 68,8%, сообщает «Голос Америки».
«Что касается Украины... объемы помощи на 2018 год в предварительном плане бюджета должны были бы составлять более $570 млн. Вместе с тем новый проект предусматривает сокращение финансирования до $177 млн», — сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Foreign Policy.
Отмечается, сокращение помощи для Украины предусмотрено в процентах — 68,8%.
Еще 3 источника
Бизнес В мире США
Администрация США
Оставить комментарий

Известия: последние новости