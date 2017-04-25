Лопнувший галлон

Россия смогла обогнать Америку. На этот раз — по ценам на бензин. В первом квартале американский галлон (3,785 литра) стоил в США в среднем 2,57 доллара, а в России — 2,58 доллара, что эквивалентно 145,6 рубля. Цены на бензин в РФ растут все последние годы, несмотря на падение нефтяных котировок на мировых рынках. И судя по всему, в обозримом будущем нам придется сравнивать стоимость топлива уже не с Соединенными Штатами, а с Европой, где бензин в 2-3 раза дороже.

Относительная дешевизна бензина всегда считалась одним из преимуществ отечественной экономической системы. Чтобы убедиться в этом, достаточно было побывать на автозаправке одной из соседних европейских стран. Разница при переводе из валюты в валюту давала двукратную, а иногда и трехкратную экономию. Очень наглядно.

Но разница с ценой на бензин в стране, где нефть всегда добывалась в больших объемах — США, была не столь ощутима. В последние 10 лет топливо (АИ-95) в Америке было несколько дороже, чем в России, но и только. К примеру, в августе 2008 года за месяц до острой фазы глобального финансового кризиса (и обвала нефтяных цен) его цена в России составляла около 1,1 доллара. В США средняя стоимость доходила до 1,2 доллара, но это была пиковая отметка.

В дальнейшем выраженные в долларах цены колебались в России и США приблизительно синхронно. Как только в Америке падала цена на бензин, в России рубль слабел по отношению к доллару. Что характерно, и то, и другое было вызвано одной причиной — снижением цен на нефть. В эти периоды бензин дорожал медленнее других товаров, и субъективно казалось, что он становился более доступным.

Тем не менее почти весь последний 10-летний отрезок бензин в России все же стоил дешевле, чем за океаном. И вот, согласно данным Bloomberg, литр АИ-95 в США сейчас стоит 0,678 доллара, тогда как в РФ — 0,681 доллара. Что может вызвать удивление у многих россиян: почему в США, до сих пор импортирующих почти четверть потребляемого в стране топлива, бензин дешевле, чем у второго экспортера мира? И почему в России топливо не дешевеет вместе с нефтью?

Сейчас Россия хоть и уступила место США в рейтинге самого дешевого бензина, по-прежнему находится там достаточно высоко — на 11-м месте. Впереди, помимо Соединенных Штатов, лишь узкоспециализированные нефтедобывающие страны вроде Саудовской Аравии, а также Венесуэла, где бензин дешевый, зато его нет — благодаря политике Николаса Мадуро . Одна из немногих стран со смешанной (промышленно-сырьевой, а не сырьевой в чистом виде) экономикой, которая предлагает потребителям более дешевый бензин — это Малайзия.

В этом государстве Юго-Восточной Азии действует довольно гибкая система налогообложения, защищающая потребителей и производителей от сильных колебаний цен. Суть установленного еще в 1972 году Автоматического ценового механизма (APM) заключается в повышении бензиновых акцизов в случае падения цен на нефть и введения субсидий для потребителей, когда нефть слишком дорожает. Несколько упрощает ситуацию еще и то, что нефть и газ в стране находится под контролем одной государственной компании (Petronas), подотчетной налогоплательщикам.

А вот в России зависимость между ценой на нефть и ценой на бензин совсем не очевидна. Страна во многом живет за счет экспорта продукции нефтяной индустрии, с ее помощью наполняется бюджет. По оценке партнера консалтингового агентства RusEnergy Михаила Крутихина , у нас на налоги приходится 60 процентов стоимости бензина. В США, для сравнения, — 22 процента. В Америке, с ее культом автомобиля и невысокой долей государства в экономике, дешевый бензин политически более выгоден, чем наполняемость бюджета.

Как отметил Крутихин, подобная ситуация наблюдается во многих нефтедобывающих странах мира. «В Норвегии бензин стоит дороже, чем в соседних странах, входящих в Евросоюз . Норвежские автомобилисты регулярно ездят заправляться в соседнюю Швецию», — привел он пример.

По словам аналитика Райффайзенбанка по нефтегазовой отрасли Андрея Полищука, считать цены на бензин в России в долларах не имеет смысла, поскольку нефтяные компании несут свои издержки в основном в рублях и независимые НПЗ закупают сырье опять-таки за рубли. «В долгосрочной перспективе очень многое зависит от акцизов. Поднимаются акцизы, растет и цена на бензин. Возьмем, к примеру, 2011 год. Тогда акциз составлял более 5 тысяч рублей на тонну, а сейчас — более 10 тысяч. Вот и ответ на вопрос, почему бензин дорожает», — отметил он.

Эксперты считают, что бензин продолжит дорожать, причем быстрее инфляции. По словам Крутихина, ради наполняемости бюджета правительство «готово драть с потребителей семь шкур». Как полагает Полищук, Россия почти наверняка придет к европейскому уровню цен на бензин, то есть от полутора до двух долларов за литр.

Самое интересное, что одним из инициаторов этого может выступить как раз Минфин . Еще в октябре прошлого года там говорили, что неплохо бы совсем отменить экспортную пошлину. Что это означает? Цены в Европе, куда поставляется большая часть российской нефти, существенно выше, чем в России. Для компаний, включая и государственные, это выгодно. Без экспортной пошлины они будут гораздо больше направлять на экспорт и существенно меньше — на внутренний рынок.

Разумеется, это означает выпадение доходов бюджета. Поэтому для компенсации предлагается увеличить налог на добычу полезных ископаемых, что повысит издержки компаний и вынудит их дополнительно поднять цены. В Минфине прямо говорят о «необходимости выравнивания ценовых условий на внутреннем и внешнем топливных рынках». По мнению министерства, несправедливо, что отечественные корпорации получают от россиян меньше денег, чем от иностранцев. Есть и второстепенные причины — в частности, постоянные споры с Белоруссией вокруг возврата пошлин за реэкспорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Но главное, именно желание уравнять цены. Минэнерго , кстати, предлагает не торопиться и отменить экспортную пошлину только к 2025 году.

«Экспортные пошлины на нефть будут постепенно снижаться. Разумеется, это произойдет не в ближайшие 2-3 года. Нужно смотреть, что произойдет со вторым налоговым маневром в 2022 году. Но в конечном итоге мы стремимся к европейским ценам бензина за вычетом транспортных расходов», — резюмировал Полищук.