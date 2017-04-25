Солнечную и ветряную энергию оформят законодательно

Министерство энергетики подготовило предложения о поддержке микрогенерации — использовании ветряков или солнечных батарей на крышах частных домов. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве. Предполагается, что после запуска этого пакета поправок люди чаще будут использовать солнечные энергоустановки, которые в южных регионах страны могут окупиться за 5–7 лет. После согласования со всеми заинтересованными ведомствами предложения будут направлены в правительство.

Микрогенерация — это производство электроэнергии объектами очень малой мощности. Обычно она используется для питания электричеством только одного дома.

— Предполагается, что к микрогенерации будут отнесены объекты мощностью до 15 кВт, установленные у потребителей и используемые ими в бытовых целях, — рассказали в Минэнерго.

В ведомстве предполагают, что если у домовладения остается неизрасходованная энергия, то ее можно будет продать в общую сеть.

— Владельцам таких объектов будет предоставлена возможность льготного технологического присоединения к сети и возможность продажи «излишков» выработанной электрической энергии гарантирующему поставщику, — рассказали в Минэнерго.

В министерстве подчеркнули, что сделки по продаже энергии не должны порождать у потребителя дополнительные налоговые обязательства. Так как мощность установки до 15 кВт сможет питать только один частный дом, многоквартирные дома не попадают под льготные условия.

ФАС, Минпромторг, Минфин и Ведомство направило свои предложения в Минэкономразвития Ростехнадзор . После согласования с ними они поступят в правительство.

Мероприятия будут включать в себя внесение изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и Налоговый кодекс, а затем изменений в акты правительства, регулирующие отношения в области розничных рынков и технологического присоединения к сетям, пояснили в министерстве.

Реализацию этих мер ведомство призывает провести в 2018 году.

Люди будут чаще пользоваться солнечными установками, а не ветряными, считает директор Института энергоэффективных технологий в строительстве Владимир Сидорович.

— Ветряные электростанции для дома — это редкое явление, — сказал он.

Срок окупаемости установки зависит от многих факторов, но неизвестным на данный момент остается тариф, по которому произведенную электроэнергию можно будет продать обратно в сеть, подчеркнул эксперт.

— На 1 кВт мощности солнечной электростанции за год в московском регионе придется 800–900 кВт в час произведенной электроэнергии. При сетевом тарифе 5 рублей за киловатт-час это количество энергии эквивалентно 4000–4500 рублей в год, — подсчитал Владимир Сидорович.

Владимир Сидорович подчеркнул, что заработать на продаже энергии не получится, но можно будет сэкономить на оплате счетов. Таким образом, если установка будет мощностью 3–5 кВт, можно будет сэкономить 12–23 тыс. рублей в год.

Другие расчеты приводят эксперты из совместного предприятия «Реновы» «Роснано» «Хевел». Солнечная батарея на крыше окупится у частного владельца за 5–7 лет в Краснодарском крае и за 10 лет в Москве и Подмосковье, подсчитали для «Известий» в компании.