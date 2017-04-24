Вице-премьер Украины обнародовал число безработных в стране

Вице-премьер Украины Павел Розенко , курирующий социальную политику, обнародовал данные об уровне безработицы в стране. Статистику он сообщил в понедельник, 24 апреля, в эфире программы «Hard» на телеканале ZIK.

«На сегодняшний день количество безработных колеблется на уровне 1,9 миллиона украинцев», - заявил он.

По словам Розенко, в настоящее время реально трудоспособных граждан на Украине около 18 миллионов, из них порядка 11 миллионов человек платит страховые взносы в Пенсионный фонд.

Также около 400 тысяч безработных зарегистрированы в Центрах занятости.