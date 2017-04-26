Таможня начала искать контрафакт в посылках

Федеральная таможенная служба России (ФТС) ужесточает контроль за ввозом в страну контрафакта, в частности несертифицированных автомобильных кресел и удерживающих устройств для детей. Таможенники уже начали проверять не только товары, поступающие в страну морским, авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом, но и посылочные отправления. Об этом «Известиям» рассказал начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев . Нарушителей штрафовать не будут — вещи отошлют назад отправителю.

Законодательная база для проверок посылок существует. По словам Сергея Шкляева, таможенное законодательство Евразийского экономического союза разрешает ввоз в страны ЕАЭС контрафактных товаров для личного пользования — считается, что в данном случае покупатель принимает все риски на себя.

— Но существует и международное право, — пояснил начальник управления ФТС. — Во Всемирной почтовой конвенции четко написано, что перемещение контрафактной продукции в международных почтовых отправлениях запрещено. Таможня имеет право не допустить ввоз этой продукции на территорию России.

По словам Сергея Шкляева, ФТС не будет возбуждать дела об административном правонарушении в отношении гражданина, пересылающего контрафакт почтой, — вещи просто отошлют отправителю.

— Центральным таможенным управлением уже сейчас выявляется достаточно много контрафакта в посылках, который потом возвращается за границу, — сообщил Сергей Шкляев. — Таможенники наладили эффективный контакт со своими китайскими коллегами, что позволяет вместе бороться с потоком незаконного товара.

Ужесточение досмотра началось с письма в ФТС от Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). Ее президент Антонина Цицулина рассказала «Известиям», что товары, поступающие в Россию, могут пропускать через границу с досмотром или без него. В письме руководство ассоциации обратилось к таможенникам с просьбой уделить особое внимание перемещению через границу детских автокресел и удерживающих устройств. В частности, ФТС попросили проверять сертификаты безопасности изделий. По данным ассоциации, в последние два-три года поток контрафактных и несертифицированных автокресел, поступающих к нам в страну, серьезно вырос.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) «Известиям» сообщили, что в России на первичном рынке ежегодно продается около 1,9 млн автокресел и удерживающих устройств для детей на сумму около 14 млрд рублей. Причем 80% из них произведены в Китае.

— Детские автокресла из-за разницы курса валют для россиян стали достаточно дорогой покупкой, — пояснила «Известиям» Антонина Цицулина. — Многие из них при покупке защитных устройств стали ориентироваться не на степень защиты ребенка, а на цену. В результате в страну стали ввозить больше некачественных или контрафактных изделий. Поставщиков такого товара интересует не безопасность детей, а возможность быстро и хорошо заработать. Дешевые автокресла и подделки под фирменные, как правило, немецкие или итальянские изделия, часто не соответствуют требованиям безопасности, а следовательно, опасны для детей. При аварии такое кресло не только не защитит ребенка, а, наоборот, может причинить ему вред.

Фирменные и отечественные автокресла в российских магазинах стоят в среднем от 12 до 18 тыс. рублей. В то время как на иностранных интернет-площадках можно найти товар дешевле 3 тыс.

По данным АИДТ, более 95% детских автокресел и удерживающих устройств, продающихся на рынке, иностранного производства.

— В России есть несколько заводов, но серьезными конкурентами для иностранных производителей они пока не стали, — рассказала Антонина Цицулина. — Хотя бы потому, что многие из них собирают кресла из иностранных комплектующих, то есть фактически являются сборочными цехами.

Из-за этого, по данным ФТС, в последние годы серьезно увеличилось количество детских автокресел, которые были куплены в зарубежных интернет-магазинах и ввезены в Россию в почтовых посылках.

По словам президента АКИТ Алексея Федорова, сейчас закон позволяет россиянину на зарубежных интернет-сайтах ежемесячно делать заказ, который не будет облагаться налогами, на сумму до €1000. При такой схеме покупка детского автокресла за рубежом обходится на треть дешевле — не надо платить 18% НДС и 10% таможенной пошлины. В итоге эти деньги недополучает федеральный бюджет. Теряют прибыль отечественные торговые компании и производители — им трудно бороться с конкурентами, которые без ущерба для себя могут «срезать» почти треть цены.

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