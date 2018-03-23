АСВ уменьшило оценку недостачи в АйМаниБанке с 9,385 млрд до 829 млн рублей

«В ходе инвентаризации выявлена недостача имущества на общую сумму 828,751 млн рублей, наибольшая сумма которой в размере 570 млн рублей связана с невозможностью установить место нахождения депозитария, осуществляющего хранение ценных бумаг, принадлежащих банку. Также выявлена недостача в размере 207,136 млн рублей, которая приходится на «прочие активы». Недостача в размере 19,358 млн рублей связана с отсутствием кредитных и обеспечительных договоров, заключенных с физическими лицами», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 23 марта.

В апреле прошлого года сообщалось об общей недостаче в размере 9 млрд 384,892 млн рублей, в которой 8 млрд 264,916 млн рублей приходилось на требования к Финпромбанку

Лицензия у АйМаниБанка была отозвана 5 октября 2016 года. По данным источников, знакомых с ситуацией, и. о. предправления АйМаниБанка Игорь Волчихин до отзыва лицензии у кредитной организации направлял в ЦБ письмо с вариантами ее спасения. В свою очередь председатель совета директоров Александр Кашапов на своей странице в Facebook объяснял, что проблемы АйМаниБанка были связаны с отзывом лицензии у Финпромбанка.

Арбитражный суд Москвы 19 января 2017 года признал АйМаниБанк банкротом.

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