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АСВ уменьшило оценку недостачи в АйМаниБанке с 9,385 млрд до 829 млн рублей
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АСВ уменьшило оценку недостачи в АйМаниБанке с 9,385 млрд до 829 млн рублей 

Банки.ру 29 минут назад
Фото: Право.ru
Агентство по страхованию вкладов опубликовало уточненные данные относительно итогов инвентаризации имущества АйМаниБанка. Оценка недостачи уменьшена до 828,751 млн рублей.
«В ходе инвентаризации выявлена недостача имущества на общую сумму 828,751 млн рублей, наибольшая сумма которой в размере 570 млн рублей связана с невозможностью установить место нахождения депозитария, осуществляющего хранение ценных бумаг, принадлежащих банку. Также выявлена недостача в размере 207,136 млн рублей, которая приходится на «прочие активы». Недостача в размере 19,358 млн рублей связана с отсутствием кредитных и обеспечительных договоров, заключенных с физическими лицами», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 23 марта.
В апреле прошлого года сообщалось об общей недостаче в размере 9 млрд 384,892 млн рублей, в которой 8 млрд 264,916 млн рублей приходилось на требования к Финпромбанку.
Лицензия у АйМаниБанка была отозвана 5 октября 2016 года. По данным источников, знакомых с ситуацией, и. о. предправления АйМаниБанка Игорь Волчихин до отзыва лицензии у кредитной организации направлял в ЦБ письмо с вариантами ее спасения. В свою очередь председатель совета директоров Александр Кашапов на своей странице в Facebook объяснял, что проблемы АйМаниБанка были связаны с отзывом лицензии у Финпромбанка.
Арбитражный суд Москвы 19 января 2017 года признал АйМаниБанк банкротом.
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