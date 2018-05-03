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Центробанк подсчитал объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж
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Центробанк подсчитал объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сомнительные операции по выводу средств за рубеж в 2017 году составили 96 миллиардов рублей, 24% из них занимает авансирование импорта товаров, следует из оценки, подготовленной на основе данных департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Авансирование импорта товаров в прошлом году стало основным каналом по сомнительному выводу средств за рубеж, оно составило 24% (23 миллиарда рублей) от общего объема таких операций, говорится в оценке регулятора.
В пятёрку крупных каналов вошли также переводы по сделкам с услугами (22% или 21 миллиард рублей), переводы по исполнительным документам через федеральную службу судебных приставов (20% или 19 миллиардов рублей), переводы по сделкам с ценными бумагами (14% или 13 миллиардов рублей) и импорт товаров в рамках таможенного союза (13% или 13 миллиардов рублей).
Сомнительные операции по обналичиванию денежных средств в прошлом году составили 326 миллиардов рублей, наибольшая доля в составе таких операций принадлежит выдаче со счетов физлиц и счетов платёжных карт (47% или 152 миллиарда рублей) и выдаче на прочие цели и по платежным картам юрлиц (41% или 135 миллиардов рублей).
В структуре транзитных операций повышенного риска, которые предшествуют обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж и часто сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей, наибольшую долю занимает обналичивание денежных средств через счета и платежные карты физлиц — 38%. Продажа денежной наличности торговыми компаниями составила 29% в структуре высокорисковых транзитных операций. Оптимизация налогообложения при закупках металлолома и ювелирных изделий и продажа денежной наличности туристическими компаниями составили каждая по 11%.
Планируется, что подобная информация будет регулярно обновляться в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций, говорится в сообщении Банка России. ЦБ в прошлом году накладывал более 10 раз крупные штрафы на банки, в том числе из топ-30, за проведение сомнительных операций.
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