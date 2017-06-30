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В Сбербанке пройдут массовые сокращения
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация в три раза сократит число бухгалтеров в штате. Об этом сообщает «Интерфакс».
Такое заявление он сделал на лекции в Екатеринбурге. По его словам, в Сбербанке раньше работало 33 тысячи бухгалтеров, но сейчас их осталось только 1,5 тысячи, а в будущем их число сократится до 500 человек. Он добавил, что Сбербанк планирует оптимизировать штат андеррайтеров, рассматривающих заявки на кредиты, с 4,5 тысячи до 1,5 тысячи сотрудников.
В ходе лекции, по данным RNS, Греф также заявил, что медицинские вузы, которые курирует Минздрав, не выживут из-за отсутствия в них комплексного подхода к образованию. Он отметил, что в мире практически не осталось мединститутов. «По-моему, в Англии восемь отдельно стоящих медицинских вузов превратились в медицинские факультеты крупных университетов», - сказал он.
Ранее Сбербанк опубликовал отчетность, которая показала, что в первом квартале 2017 года организация сократила почти пять тысяч сотрудников. В конце декабря 2016 года в компании работали 319 153 человека, а 31 марта 2017-го штат Сбербанка составил 314 158 человек.
Зампред правления Сбербанка Александр Морозов заявлял, что банк продолжает постепенно сокращать работников. По словам Грефа, из-за активного перевода услуг в цифровую сферу число сотрудников компании к 2025 году может сократиться в два раза.
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