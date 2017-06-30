В Сбербанке пройдут массовые сокращения

Такое заявление он сделал на лекции в Екатеринбурге. По его словам, в Сбербанке раньше работало 33 тысячи бухгалтеров, но сейчас их осталось только 1,5 тысячи, а в будущем их число сократится до 500 человек. Он добавил, что Сбербанк планирует оптимизировать штат андеррайтеров, рассматривающих заявки на кредиты, с 4,5 тысячи до 1,5 тысячи сотрудников.

В ходе лекции, по данным RNS , Греф также заявил, что медицинские вузы, которые курирует Минздрав , не выживут из-за отсутствия в них комплексного подхода к образованию. Он отметил, что в мире практически не осталось мединститутов. «По-моему, в Англии восемь отдельно стоящих медицинских вузов превратились в медицинские факультеты крупных университетов», - сказал он.

Ранее Сбербанк опубликовал отчетность, которая показала, что в первом квартале 2017 года организация сократила почти пять тысяч сотрудников. В конце декабря 2016 года в компании работали 319 153 человека, а 31 марта 2017-го штат Сбербанка составил 314 158 человек.