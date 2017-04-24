Эксперты: Российской экономике нужна шоковая терапия

Эксперты «Центра развития» ВШЭ заявили, что российская экономика находится в состоянии стагнации, а не оживления. По мнению специалистов, преодолеть стагнацию можно только путем "шоковой терапии", сообщает "Газета.ру".

Эксперты центра отмечают, что экономические прогнозы чиновников выглядят слишком оптимистично. "Ситуацию в российской экономике следует характеризовать как стагнацию, а не оживление. Об этом говорят и опросы, и динамика инвестиций, и поведение фондового рынка», — считают эксперты.

О негативных тенденциях в экономике говорит, в частности, динамика фондовых индексов. Рублевый индекс ММВБ в апреле этого года по сравнению с концом прошлого года снизился более чем на 9%, а долларовый индекс РТС — более чем на 3%.

Кроме того, продолжают снижаться инвестиции в российскую экономику, несмотря на то, что темпы падения снизились по сравнению с 2015 годом в 10 раз. В 2016 году резкое падение инвестиций зафиксировано в розничной торговле (-2,4%), здравоохранении (-8,9%), образовании (-22,6%), производстве машин и оборудования (-35,2%).