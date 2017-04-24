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Эксперты: Российской экономике нужна шоковая терапия
Эксперты «Центра развития» ВШЭ заявили, что российская экономика находится в состоянии стагнации, а не оживления. По мнению специалистов, преодолеть стагнацию можно только путем "шоковой терапии", сообщает "Газета.ру".
Эксперты центра отмечают, что экономические прогнозы чиновников выглядят слишком оптимистично. "Ситуацию в российской экономике следует характеризовать как стагнацию, а не оживление. Об этом говорят и опросы, и динамика инвестиций, и поведение фондового рынка», — считают эксперты.
О негативных тенденциях в экономике говорит, в частности, динамика фондовых индексов. Рублевый индекс ММВБ в апреле этого года по сравнению с концом прошлого года снизился более чем на 9%, а долларовый индекс РТС — более чем на 3%.
Кроме того, продолжают снижаться инвестиции в российскую экономику, несмотря на то, что темпы падения снизились по сравнению с 2015 годом в 10 раз. В 2016 году резкое падение инвестиций зафиксировано в розничной торговле (-2,4%), здравоохранении (-8,9%), образовании (-22,6%), производстве машин и оборудования (-35,2%).
Между тем, в правительстве РФ заявляют, что ситуация в российской экономике улучшилась. Так, первый вице-премьер Игорь Шувалов ранее заявил, что экономика находится в процессе выздоровления. Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая 19 апреля в Госдуме, допустил, что уже к концу года страна сможет вернуться в категорию стран с инвестиционным рейтингом. В прогнозах Минэкономразвития предполагается, что в этом году ВВП страны вырастет на 2%.
Однако экономисты считают, что рост экономики возможен на уровне не более 1% в ближайшие годы. Заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов считает, что для выхода из стагнации экономика должна "испытать шок". "Чтобы она выздоровела, нужно также применять шоковую терапию: убрать все бюрократические барьеры, мешающие открытию новых производств и предприятий, и реформировать судебную систему», — заявил Миронов.
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