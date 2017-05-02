Перед вторыми майскими праздниками США вмешаются в курс доллара

- Не только в России 1 мая был праздничный день, в понедельник были закрыты биржи Европы и Великобритании, так что мы не пропустили что-то интересное.

Однако уже сегодня начнется двухдневное заседание ФРС США , а это значит, что вечером в среду американский регулятор объявит свое решение о размере процентной ставки.

Никто из экспертов не ждет, что на ближайшем заседании Федрезерв будет что-то менять. Скорее, игроки сосредоточат свое внимание на сопроводительных комментариях и будущих оценках. Изменится ли расстановка сил в пользу более агрессивного повышения? Если да, то доллар США может получить серьезный заряд бодрости.

К тому же в первую пятницу месяца в Америке публикуются данные с рынка труда и показатель безработицы за предыдущий период. В марте безработица неожиданно снизилась с 4,7% до 4,5%. Если показатель будет сохранен на минимальном уровне, это уже можно считать позитивом. Прогнозов относительно количества рабочих мест вне сельского хозяйства пока нет.

Ранее я уже отмечала тот факт, что на дневном графике курса USD/RUB мы имеем фигуру разворота нисходящий "клин" и что он начнет свою полноценную реализацию при условии пробоя таких уровней как 57,20 и 57,50 рубля. Целью роста по фигуре выступает район 59,50 рубля.

Что же касается курса EUR/RUB, то первый этап президентских выборов во Франции сделал свое дело - вернул интерес к евро, благодаря чему ему удалось выйти за пределы многомесячного сопротивления. Паре осталось лишь уверенно закрепиться выше уровня 62,50 рубля, чтобы потом спокойно продолжить рост в направлении уровня 65 рублей. Такой сценарий кажется наиболее вероятным в случае победы Макрона во втором туре, который намечен на 7 мая.