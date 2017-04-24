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Сбербанк назвал причину сбоя в работе
Сбербанк объяснил проблемы, возникшие 24 апреля при проведении операций с картами Visa, обновлением программного обеспечения. Об этом сообщает РИА Новости.
Утром 24 апреля клиенты Сбербанка пожаловались, что не могут снять деньги с карт в банкоматах и провести платежные операции. Затем в твиттере кредитной организации появилось сообщение на эту тему. «Действительно, были временные ограничения при проведении операций. Сейчас все работает корректно. Приносим извинения за неудобства», - написали представители банка.
Позже в Сбербанке назвали причину сбоя. «В результате внедрения обновления программного обеспечения в ночь с 23 на 24 апреля наблюдались краткосрочные технические проблемы в работе банковских карт Visa», - пояснили в банке.
По данным организации, около 06:00 по московскому времени обслуживание карт было восстановлено в полном объеме.
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