В работе Сбербанка произошел масштабный сбой

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на то, что не могут провести операции с помощью терминалов, расплатиться картой за услуги, а также снять наличные.

«У меня одного @sberbank упал? Банкоматы около дома деньги не выдают, СМС сервис перевода денег не работает, онлайн тоже деньги не переводит», - написал Twitter-пользователь @mak_egor

У меня одного @sberbank упал? Банкоматы около дома деньги не выдают, СМС сервис перевода денег не работает, онлайн тоже деньги не переводит — Макаров🚎 (@mak_egor) 24 апреля 2017 г.

«Не работают #банкоматы #Сбербанк'а в Екатеринбурге, что случилось? Ни дождя, ни снега!», - рассказал @vovakasko.

Кроме того, по всей стране также было нельзя расплатиться картой Сбербанка в магазинах, отелях и ресторанах.

«@sberbank Ваш ночной сбой спровоцировал гостей нашего ресторана на огромный скандал! Как так можно? В итоге счет на 8к не оплачен», - отметил @TenTeshka.

«#Сбербанк отклоняет вообще все операции по карте. Не расплатиться, не снять деньги. А мне нужно как-то заселиться в отель», - написал Danil Zhdanov‏.

По всей стране не работают карты #Visa от #сбербанк нельзя снять наличку, сделать перевод. Выходя из дома захватите наличку. — Айрат Давлетшин (@airatdavletshin) 24 апреля 2017 г.

В своем официальном Twitter-аккаунте организация ответила на сообщения клиентов о сбоях при проведении операций. В пресс-службе банка отметили, что на данный момент проблема устранена, карты и банкоматы работают корректно. «Действительно, были временные ограничения при проведении операций. Сейчас все работает корректно», - заявили в Сбербанке.

Также в банке принесли клиентам извинения за неудобства.