Цены на бензин в США и России почти сравнялись

В первом квартале текущего года стоимость одного литра бензина в США и РФ практически сравнялась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

В указанный период один литр бензина в Соединенных Штатах стоил 0,68 доллара - столько же в России. При этом цена одного американского галлона (3,79 литра) в США составляла 2,57 доллара, а в РФ - 2,58 доллара. В четвертом квартале прошлого года бензин был дешевле в России - 2,36 доллара за американский галлон, в США - 2,54 доллара.

Всего в рейтинг стран с дешевым бензином вошла 61 страна. Россия в этом списке заняла 11-е место, США - 10-е. Самые низкие цены зафиксированы в Венесуэле, Саудовской Аравии, Иране, Египте и Кувейте.

Как отмечает Bloomberg, двухлетняя рецессия в РФ в этом году может закончиться. По мнению аналитиков агентства, поддержку стране оказывает рост цен на нефть и избрание в США президента, который может быть более доброжелательным в отношении Москвы.